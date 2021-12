Mainz

Netzwerk „Wissenschaft für den Wiederaufbau“ in Flutgebieten

Hochschulen und andere Einrichtungen in Rheinland-Pfalz wollen mit Blick auf die Flutkatastrophe vom Juli ein „Kompetenznetzwerk Wissenschaft für den Wiederaufbau“ gründen. An einem digitalen Auftaktworkshop haben nach einer Mitteilung des Wissenschaftsministeriums vom Donnerstag mehr als 70 Experten von Hochschulen, Landesbehörden und dem Kreis Ahrweiler teilgenommen. Die Forscher wollten dazu beitragen, dass sich das Ahrtal mit 134 Todesopfern sowie die ebenfalls flutgeschädigten Gebiete in der Eifel und im Raum Trier „zu zukunftsfähigen Modellregionen weiterentwickeln“.