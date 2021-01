Mainz

Netz der Grundwasser-Messstellen soll ausgeweitet werden

Das Netz der Grundwasser-Messstellen in Rheinland-Pfalz soll in den nächsten Jahren deutlich größer werden. Die geringe Dichte von etwa 250 Messstellen für Nitratkonzentrationen im Grundwasser sei ein Problem, sagte Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) im Fachausschuss des Landtags. Die Phosphatkonzentration in Oberflächengewässern werde nur von rund 120 Messstellen erfasst. Beide Messnetze müssten um jeweils etwa 120 Messstellen erweitert werden.