Ludwigshafen

Neigel: „Beim ersten Konzert habe ich vor Freude geweint“

Sängerin und Musikproduzentin Julia Neigel („Schatten an der Wand“) standen bei der Rückkehr auf die Bühne nach langer Corona-Pause nach eigenen Angaben die Tränen in den Augen. „Beim ersten Konzert habe ich während der ersten Lieder vor Freude und Glück geweint“, sagte die 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Ludwigshafen. Auch im Publikum habe sie viele feuchte Augen gesehen. „Jeder hat sich gefreut, endlich wieder einmal ein Konzert zu erleben.“