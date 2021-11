Offenbach

Nebel und Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Zum Start ins Wochenende wird das Wetter am Freitag in Rheinland-Pfalz und im Saarland verbreitet bedeckt oder neblig-trüb. Erst zum Nachmittag lockern die Wolken gebietsweise auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. In den Mittelgebirgen könne es dann auch sonnig werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 8 Grad, bei viel Sonne können im Bergland bis zu 9 Grad erreicht werden.