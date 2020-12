Nebel und Wolken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 08:00 Uhr

Auch der Dienstag startet mit leichtem Regen und bewölktem Himmel. Laut DWD lockert es am Nachmittag vom Westen her auf und bleibt meist trocken. Die Temperaturen steigen laut Vorhersage nicht über 13 Grad. Der DWD warnt in der Nacht zu Freitag vor Nebel. Am Freitag setzt sich das wechselhafte Wetter fort, es bleibt wolkig, aber meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad.