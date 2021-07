Archivierter Artikel vom 01.06.2021, 17:00 Uhr

Mainz

Naturschützer starten Zählaktion von Fledermäusen

Der Naturschutzbund (Nabu) ruft die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer zur Fledermauszählung auf. Dabei sollen Tiere notiert werden, die an Gebäudewänden leben, wie die Organisation am Dienstag mitteilte. Die Tiere sollten an den Abenden zwischen dem 4. und 6. Juni beim Ausflug aus ihrem Quartier gezählt werden, sagte Fiona Brurein, Mitarbeiterin im Projekt „Fledermäuse Willkommen“.