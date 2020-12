Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 12:00 Uhr

Mainz

Naturlandschaften starten Themenjahr zum Klimaschutz

Die neun Naturlandschaften in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag ein gemeinsames Themenjahr gestartet, um den Zusammenhang zwischen Natur- und Klimaschutz deutlich zu machen. „Nur wenn wir das Klima schützen, sichern wir langfristig unsere Artenvielfalt“, erklärte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne). Unter dem Motto „Natur schützt Klima – Klima schützt Natur“ wollen der Nationalpark Hunsrück-Hochwald, das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen und sieben Naturparke (Nordeifel, Südeifel, Saar-Hunsrück, Nassau, Soonwald-Nahe, Rhein-Westerwald und der Natur- und Unesco-Geopark Vulkaneifel) in Ausstellungen und Veranstaltungen über ihre Arbeit für Natur- und Klimaschutz informieren.