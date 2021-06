Natur kehrt zurück: Völklinger Hütte entdeckt „Paradies“ neu

„Die Natur ist hier sich selbst überlassen“, sagt Generaldirektor Ralf Beil. „Und sie zeigt erstaunliche Renaturierungskräfte.“ Unter dem Namen „Paradies“ soll das besondere Areal nun für Besucher besser zugänglich gemacht werden. Ein Teil der Erschließung ist bereits gemacht – der neue Rundweg soll im Frühjahr 2022 fertig sein. Rund 33.000 Quadratmeter groß sei das Gebiet. „Ein paar Kilometer Fußweg werden es dann schon sein“, sagt Beil.

Im „Paradies“ hält auch die Tierwelt Einzug. Dutzende Bienenstöcke stehen auf einer Wiese. Gelegentlich seien auch schon Wildschweine gesichtet worden, ebenso wie Füchse. Demnächst sollen als Teil eines Kunstprojekts der Hochschule der Bildenden Künste Saar mit ihrem Campus in der Handwerkergasse der Hütte noch vier Pfauen dazu kommen, die eingekauft werden. Die Erweiterung des „Paradieses“, das in anderer Form seit 2009 zu erleben ist, soll am 10. und 11. Juli mit einem „Paradiesfest“ gefeiert werden.

In der Völklinger Hütte war im Juli 1986 die Roheisenproduktion beendet worden. Das historische Eisenwerk hatte nach mehr als 100 Jahren ausgedient. Das weltweit einzig erhaltene Eisenwerk aus dem Industriezeitalter ist seit 1994 Unesco-Weltkulturerbe und zog vor der Corona-Krise im Schnitt rund 200.000 Besucher an.

