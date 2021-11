Essen

Nasskaltes Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Die Rheinland-Pfälzer und Saarländer müssen sich auf nasskaltes Wetter am Donnerstag einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet ab dem Nachmittag Regen, Sprühregen und Schneegriesel in Höhenlagen. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen einem und fünf Grad. Der Himmel bleibe den ganzen Tag stark bewölkt. In der Nacht zum Freitag rutschen die Temperaturen auf bis zu minus zwei Grad. Durch überfrierende Nässe könne örtlich Reifglätte und Glätte entstehen.