Offenbach

Nasses, stürmisches Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Stark bewölkt und Dauerregen: Das Wetter macht den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Donnerstag keine große Freude. Ab dem Vormittag regne es dauerhaft, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Schon am Morgen gebe es für das Saarland und den Süden von Rheinland-Pfalz eine Warnung mit Dauerregen von über 30 Litern pro Quadratmeter in 24 Stunden. Die Temperaturen reichen dabei von sechs bis neun Grad, im Bergland liegen sie bei etwa vier Grad.