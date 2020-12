Nass am Tag, kalt und glatt in der Nacht

Archivierter Artikel vom 02.03.2020, 07:20 Uhr

Die Wetteraussichten sind wenig einladend: Immer wieder soll es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in dieser Woche regnen oder schneien. Während die Temperaturen tagsüber deutlich im Plusbereich liegen, werden in den Nächten teils Minuswerte erreicht.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Sonne zeigt sich in den kommenden Tagen voraussichtlich nur selten in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach rechnet laut Vorhersage vom Montag mit Schauern, teils Schnee und glatten Straße in der Nacht.

Am Dienstag sei es wechselnd bewölkt und ab dem Nachmittag gebe es einzelne Regenschauern. Ab 500 Metern könne es schneien, einzelne Gewitter seien nicht auszuschließen. Vorübergehend wehe der Wind in starken Böen. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich maximal neun Grad, in hohen Lagen sollen es bei Sonne zwischendurch bis zu drei Grad, ansonsten null Grad werden.

Laut Prognose ist in der Nacht auf Mittwoch Vorsicht geboten. Dann sinken die Temperaturen auf 0 Grad, im Bergland auf bis zu -3 Grad. Da Regen- und Schneeschauer erwartet werden, kann es dann glatt auf den Straßen werden.

Wenig einladend sind auch die Aussichten für Mittwoch tagsüber. Es bleibt voraussichtlich mit Regen oder Schnee nass bei ähnlichen Temperaturen. Nur in Kammlagen des Berglands soll sich wieder phasenweise die Sonne zeigen.

In der Nacht auf Donnerstag sei nur noch vereinzelt mit Schauern zu rechnen. Bei Temperaturen zwischen zwei und minus vier Grad besteht wieder Glättegefahr. Der Trend zu Schauern setzt sich laut Prognose am Donnerstag am Tag fort. Dann steige die Schneefallgrenze von 500 auf 800 Meter. Der Wind frische auf und wehe im Laufe des Tages teils in starken Böen.