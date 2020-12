Ahrensburg

Namensforscher: Sophia und Leon beliebteste Babynamen

Sophia und Leon waren nach einer Rangliste des Vornamen-Experten Knud Bielefeld im Jahr 2020 die beliebtesten Vornamen für Neugeborene in Rheinland-Pfalz. Bundesweit lagen demnach Mia und Noah an der Spitze, wie aus der am Mittwoch in Ahrensburg (Schleswig-Holstein) veröffentlichten Statistik von Bielefeld hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Für das Saarland hätten zu wenig Daten für eine aussagekräftige Auswertung vorgelegen.