Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 14:00 Uhr

Koblenz/Kaiserslautern

Nahverkehrsverbände: Kein Alkohol in Bussen und Bahnen

In den Bussen und Bahnen in Rheinland-Pfalz darf nach der Corona-Bekämpfungsverordnung kein Alkohol getrunken werden. Darauf haben die beiden Zweckverbände für den Schienenpersonennahverkehr im Bundesland am Montag hingewiesen. Zudem gelte die Maskenpflicht nicht nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie den Bahnhöfen der Deutschen Bahn, sondern auch auf den Bahnsteigen und deren Zu- und Abgängen. In den vergangenen Tagen sei es nach Aussagen einzelner Eisenbahnunternehmen zu Verstößen gegen diese Regelungen gekommen, teilten die Verbände mit, ohne Zahlen zu nennen.