Mainz

Nahverkehrsplan für Rheinland-Pfalz bis Ende 2023

Ein Jahr nach der Neufassung des Nahverkehrsgesetzes in Rheinland-Pfalz braucht die Umsetzung noch Zeit. „Ende 2023 soll der Nahverkehrsplan stehen“, sagte Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne) am Mittwoch im Landtag in Mainz. „Nahverkehr dauert. Das ist nichts, was man von heute auf morgen schaffen kann.“