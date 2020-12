Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 16:50 Uhr

Mainz

Nahezu in jedem zweiten Haushalt Gigabit-Bandbreite möglich

Fast jeder zweite Haushalt in Rheinland-Pfalz kann nach Angaben von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf Gigabit-Bandbreiten von 1000 Megabit pro Sekunde zugreifen. Bei einem Treffen des Netzbündnisses Rheinland-Pfalz am Donnerstag äußerte sie sich zufrieden über den Internet-Ausbau im Land. „Wir haben in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren bei der Breitbandversorgung einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht“, sagte Dreyer in Mainz.