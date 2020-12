Nahezu 900 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 16:10 Uhr

Seit Beginn der Pandemie wurden nach Angaben des Landesuntersuchungsamts 1734 an Covid-19 erkrankte Menschen ins Krankenhaus eingeliefert, 35 mehr als am Sonntag. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen von Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz stieg auf 103 – acht mehr als am Tag davor. 68 Patienten wurden beatmet, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) hervorgeht.

Die sogenannte Inzidenz von Infektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen lag am Montag bei landesweit 126,1. Am höchsten war dieser Wert im westpfälzischen Landkreis Kusel mit 289,1. Danach folgen die Stadt Mainz (228,1), der Landkreis Kaiserslautern (225,5) und die Stadt Koblenz (187,6). Keine einzige Kommune in Rheinland-Pfalz liegt unter der kritischen Schwelle von 50 Infektionen pro 100 000 Einwohnern.