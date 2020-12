Archivierter Artikel vom 08.06.2020, 14:50 Uhr

Nahe-Hochwasserschutz geht voran

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Der Klimawandel mit häufigerem Starkregen macht es notwendig: Die rheinland-pfälzische Landesregierung investiert weiter in den Hochwasserschutz. Ein Schwerpunkt neben dem Rhein ist dabei die Nahe. „Starke Niederschläge beunruhigen regelmäßig die Bevölkerung an der Nahe“, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Montag in Bad Kreuznach beim Startschuss für die Deichertüchtigung eines 2,5 Kilometer langen Deichstücks.