München

Nagelsmann freut sich über Musialas Entscheidung zur Impfung

Julian Nagelsmann hat die Entscheidung von Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala zu einer Impfung gegen das Coronavirus begrüßt. „Ich freue mich darüber, dass er jetzt geimpft ist“, sagte der Trainer des FC Bayern München am Samstag nach dem 2:1-Erfolg des FC Bayern in der Bundesliga gegen den FSV Mainz 05. Nachdem den Münchnern in der Hinrunde Profis gefehlt hatten, weil sie ungeimpft als Kontaktpersonen in Quarantäne mussten, hofft Nagelsmann, dass es solche Probleme in der Rückrunde nicht mehr gibt.