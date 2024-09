Auch Service-Telefonnummern können einmal von technischen Wartungen betroffen sein. Der Notruf 112 soll aber in Rheinland-Pfalz nicht davon betroffen sein.

Ein Sanitäter der Berliner Feuerwehr steigt in einen Rettungswagen mit der Aufschrift Notruf 112. (zu dpa: «Nächtliche Ausfälle der Servicenummer 19222 möglich») Foto: Michael Kappeler/DPA

Mainz (dpa/lrs). Wegen einer geplanten landesweiten Wartung kann es an diesem Mittwoch (4. September) zwischen 0 Uhr und 6 Uhr in Rheinland-Pfalz zu Störungen und kurzzeitigem Ausfall der Service-Telefonnummer 19222 kommen. Der Notruf 112 ist von der Wartung nicht betroffen, wie das Innenministerium in Mainz mitteilte. «In Notfällen sollte ohnehin grundsätzlich der Notruf 112 gewählt werden», hieß es weiter.

Vor der Einführung der europaweiten Notrufnummer 112 sei die Servicenummer 19222 in der Regel als Notrufnummer gewählt worden. «Aktuell wird die Servicenummer 19222 beispielsweise noch für die Anmeldung von Krankentransporten verwendet», erklärte das Ministerium.