Kirchen

Nadelbrett: E-Bike-Fahrer schlitzt sich Reifen im Wald auf

Mitten auf einem Waldweg in Kirchen (Landkreis Altenkirchen) ist laut Vermutung der Polizei wohl absichtlich ein Nagelbrett ausgelegt worden. Ein 36 Jahre alter E-Bike-Fahrer war am Dienstagnachmittag auf dem abschüssigen Weg über das Brett gefahren und hatte sich dabei den vorderen Reifen aufgeschlitzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer habe einen Sturz gerade noch verhindern können. Die Polizei schließt nach eigenen Angaben nicht aus, dass der Täter auch andernorts aktiv wird und bittet Radfahrer, besonders wachsam zu sein. Die Polizei sucht nun Zeugen und hat ein Strafverfahren eingeleitet.