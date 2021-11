Saarbrücken

Nackter Mann droht aus dem Fenster zu springen

In Saarbrücken hat ein nackter Mann gedroht, aus dem Fenster in die Tiefe zu springen. Mehrere Notrufe seien am Samstagnachmittag eingegangen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann habe an einem Wohnungsfenster gestanden und damit gedroht, fünf Meter hinab auf eine stark befahrene Straße zu springen. Ein Polizeibeamter und ein Arzt konnten den 56-Jährigen in ein Gespräch verwickeln, während die Feuerwehr sich auf den Sprung vorbereitete. Schließlich sprang der Mann zunächst auf ein Vordach. Er konnte demnach dazu bewogen werden, mit einer angestellten Leiter bis zum Gehweg abzusteigen und das Messer abzulegen.