Nachwuchs bei Roten Pandas im Neuwieder Zoo

Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 13:30 Uhr

Katzenbären-Nachwuchs in Neuwied: Das Rote Panda-Weibchen „Sum“ hat zwei männliche Jungtiere mit den Namen „Chang“ und „Xiwang“ zur Welt gebracht. Ihre Namen bedeuteten in der chinesischen Sprache „frei“ und „Hoffnung“, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Die beiden waren bereits der zweite Wurf der Roten Pandas „Sum“ und „Jacques“, die im vergangenen Jahr Zwillinge bekommen hatten. Mitte September hätten die Jungtiere das erste Mal ihre Wurfhöhle verlassen und seien nun häufiger auf der Anlage unterwegs.

Am besten seien die Katzenbären, eine hoch bedrohte Tierart, bei den Fütterungen morgens und nachmittags zu sehen. Die übrige Zeit hielten sich die Tiere hauptsächlich in den Kronen der Bäume auf, wo sie zurzeit noch durch das Blätterdach oft dem Blick der Zuschauer verborgen blieben. Neugierige Besucher brauchen also noch etwas Geduld. Die anstehende kühle Saison ist dem Zoo zufolge ideal, um die Welpen beim Klettern in den winterlich unbelaubten Bäumen zu beobachten.