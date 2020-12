Archivierter Artikel vom 17.03.2020, 18:50 Uhr

Mainz

Nachtragshaushalt zur Bewältigung der Corona-Krise geplant

Zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise will der rheinland-pfälzische Ministerrat am 31. März einen Nachtragshaushalt beschließen. Das Finanzministerium erstelle bis dahin einen entsprechenden Entwurf, teilte Finanzministerin Doris Ahnen am Dienstag in Mainz mit. „Wir werden einen höheren dreistelligen Millionenbetrag zur Verfügung stellen, um die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen und die Pandemiefolgen zu bekämpfen“, betonte die SPD-Politikerin einer Mitteilung zufolge.