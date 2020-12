Nachlassender Wind und einige Schauer

Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 07:40 Uhr

Offenbach (dpa/lrs) – Nach Sturmböen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland legt sich der Wind vorübergehend. Dabei soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in den kommenden Tagen immer mal wieder nass werden. Am Donnerstag wehe der Wind bei wechselnder Bewölkung nur noch schwach. Im Nordwesten könne es mit geringer Wahrscheinlichkeit Schauer geben. Vom Saarland bis zum Oberrhein sei es teils heiter. Die Höchstwerte erreichten maximal 25 Grad. In der Nacht auf Freitag breiten sich die Wolken voraussichtlich mehr aus, vor allem im Nordwesten kann es regnen.

Am Freitag ziehen dem DWD zufolge die Niederschläge Richtung Osten ab und es ist meist trocken. Die Temperaturen liegen voraussichtlich bei maximal 24 Grad. Der Wind wehe mäßig mit einzelnen starken Böen. In der Nacht auf das Wochenende bleibe es meist regenfrei bei teils klarem Himmel.

Zwischenzeitlich müsse aber am Samstag mit einzelnen kurzen Schauer gerechnet werden. Dabei werde es wechselnd bewölkt und es kühle auf maximal 22 Grad ab. In den mäßigen Südwestwind mischten sich im Bergland einzelne starke Böen.