Offenbach

Nachlassender Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Wetterlage in Rheinland-Pfalz und im Saarland entspannt sich am Montag, es bleibt aber windig. Bis zum Mittag könne es noch Regen und Schneeregen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mit. Im Bergland sei mit Schnee und Glätte zu rechnen. Ab dem Mittag soll es dann von Westen her auflockern, die Höchstwerte erreichen sechs bis zehn Grad. Dabei bleibe es aber windig, in höheren Lagen seien teils stürmische Böen möglich. Zum Abend hin soll der Wind nachlassen.