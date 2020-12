Archivierter Artikel vom 22.04.2020, 17:30 Uhr

Neuwied

Nach Wiedereröffnung: Zoobesucher halten sich an Regeln

In den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung des Zoos in Neuwied haben sich die Besucher an die Abstandsregelungen gehalten. „Ich hoffe, dass das so bleibt, damit wir weiter geöffnet bleiben und auch Eintrittsgelder einnehmen können“, sagte der Zoodirektor Mirko Thiel am Mittwoch. Während der über einen Monat dauernden Schließung seien Einnahmen von rund 500 000 Euro weggefallen. Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) hatte bereits angekündigt, den Zoos 80 Prozent der Futter- und Tierarztkosten zu ersetzen. Der Zoo in Neuwied mit seinen 1800 Tieren ist seit Montag wieder geöffnet, die Besucher müssen jeweils einen Abstand von zwei Metern zueinander halten.