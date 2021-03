Kaiserslautern

Nach Unwetter: Drittligaspiel in Kaiserslautern ungewiss

Die Austragung der Partie in der 3. Fußball-Liga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FSV Zwickau ist gefährdet. Nach heftigen Regenfällen am Samstagvormittag steht der Platz im Fritz-Walter-Stadion unter Wasser. Der Anpfiff wurde zunächst um eine Stunde auf 15.00 Uhr verschoben. Um 14.00 Uhr will die Platzkommission zusammen mit dem Schiedsrichterteam eine endgültige Entscheidung treffen, ob das Spiel stattfinden kann.