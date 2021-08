Barsbüttel

Nach Unfall auf A1: Auto gefunden, Fahrer flüchtig

Nach dem schweren Unfall auf der Autobahn 1 hat die Polizei in Barsbüttel im Kreis Stormarn das Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers gefunden. Der Fahrer sei jedoch nicht mehr vor Ort gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Das Fahrzeug sei am Donnerstagabend zur Spurensicherung beschlagnahmt worden.