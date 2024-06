Nach Unfällen und Verfolgungsjagd: Mann festgenommen

Ein Mann verursacht zahlreiche Unfälle in Kaiserslautern und liefert der Polizei eine Verfolgungsjagd.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Bei einer Reihe an Verkehrsunfällen inklusive einer Verfolgungsjagd in Kaiserslautern ist eine Person verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag berichtete, hatte ein Mann mit seinem Auto mehrere Unfälle verursacht. Den Beamten zufolge beschädigte der 45-Jährige zunächst um den Messeplatz herum mehrere Fahrzeuge. Zeugen beobachteten weitere Sachschäden, als der Mann Richtung Altstadt fuhr.

Die Polizei konnte den Mann daraufhin nach kurzer Verfolgungsjagd fassen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß des Einsatzfahrzeugs und des Autos. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Person dabei leicht verletzt. Der Autofahrer wurde festgenommen. Laut Angaben der Einsatzkräfte wurde der Führerschein sichergestellt. Außerdem ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe an, da der Verdacht besteht, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eröffnet.

