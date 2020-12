Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 17:40 Uhr

Nach Tötungsdelikt: Leiche des Tatverdächtigen entdeckt

Sulzbach/Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei einem in Sulzbach (Saar) entdeckten Toten handelt es sich um den mit Haftbefehl gesuchten Mann, der vergangene Woche eine 48-jährige Frau in Saarbrücken-Dudweiler getötet haben soll. Die Identität des 46-Jährigen sei durch eine Obduktion zweifelsfrei nachgewiesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann soll die Frau vor ihrem Wohnhaus in Saarbrücken mit einem Messer erstochen haben.