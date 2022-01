Saarbrücken

Nach Tötungsdelikt kommt Tochter in Untersuchungshaft

Nach dem gewaltsamen Tod einer 85-Jährigen im saarländischen Illingen-Uchtelfangen ist gegen die Tochter des Opfers Haftbefehl ergangen. Es gebe „objektive Spuren“, die den Tatverdacht gegen die 61-Jährige begründeten, teilte das Landespolizeipräsidium am Donnerstag in Saarbrücken mit. Die 85-Jährige war am Dienstag tot in ihrer Wohnung im Kreis Neunkirchen entdeckt worden.