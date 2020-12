Archivierter Artikel vom 30.10.2020, 14:00 Uhr

Koblenz/Mudersbach

Nach Tötungsdelikt in Mudersbach: Anklage gegen Sohn

Im Fall einer mutmaßlich von ihrem Sohn getöteten Frau im Westerwald hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Mann erhoben. Es gehe um den Verdacht des Totschlags, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz am Freitag mit. Der 37-Jährige habe die Tat eingeräumt, gebe jedoch an, sich nicht an den genauen Ablauf erinnern zu können.