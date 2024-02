Südliche Weinstraße

Ranschbach/Ludwigshafen

Nach tödlichen Schüssen in der Pfalz Tatwaffe entdeckt

Vier Tage nach den tödlichen Schüssen auf einen 37-Jährigen im Landkreis Südliche Weinstraße hat die Polizei die mutmaßliche Tatwaffe entdeckt. Beamte fanden den Revolver am Freitagnachmittag und stellten ihn sicher, wie die Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und die Polizei mitteilten. Die Schusswaffe habe, bedeckt mit Erde, in einem Weinberg entlang des vermuteten Fluchtweges des Tatverdächtigen zwischen den Gemeinden Ranschbach und Birkweiler gelegen. Der 27-jährige Verdächtige sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft.