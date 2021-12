Mainz

Nach tödlichem Unfall von Tretrollerfahrer: Obduktion

Nach dem schweren Unfall in der Mainzer Altstadt, bei dem ein Tretrollerfahrer ums Leben gekommen ist, soll der Leichnam des Mannes obduziert werden. Der Gerichtsbeschluss liege vor, die Obduktion solle in den nächsten Tagen stattfinden, erklärte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ziel sei es, die näheren Umstände des Unfalls zu klären. Die Obduktionsergebnisse würden dann mit den Zeugenaussagen und Spuren abgeglichen.