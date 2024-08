Nach tödlichem Unfall: Ermittlungen wegen verbotenem Rennen

Anzeige

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Nach einem Autounfall mit einem Toten und zwei Schwerverletzten in Ludwigshafen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung. Im Mittelpunkt stehe ein 21 Jahre alter Mann, dem zudem ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen vorgeworfen werde, teilte die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Dienstag mit. Bei dem Unfall am 11. August war ein 36 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Mittlerweile sei die 20 Jahre alte Beifahrerin des 21-Jährigen vernommen worden, hieß es. Daraus ergaben sich demnach Hinweise auf ein Rennen.