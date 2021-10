Zweibrücken

Nach Tod zweier Kinder: Hauseigentümer angeklagt

Ein Jahr nach dem Tod zweier Kinder bei einem Brand in Pirmasens hat die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Brandstiftung Anklage gegen den Hausbesitzer erhoben. Das teilte die Justizbehörde in Zweibrücken am Dienstag mit.