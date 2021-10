Trier

Nach Tod von Amokfahrt-Opfer Obduktion beantragt

Nach dem Tod eines weiteren Opfers der Amokfahrt in Trier laufen nun Ermittlungen zur genauen Todesursache. Es sei zu prüfen, „ob die durch die Tat erlittenen Verletzungen ursächlich für das Versterben waren“, teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen am Montag in Trier mit. „Hierzu hat die Staatsanwaltschaft Trier die Obduktion des Leichnams des Verstorbenen beantragt.“ Am Freitag war ein 77-Jähriger, der bei der Amokfahrt am 1. Dezember 2020 schwer verletzt worden war, im Krankenhaus gestorben.