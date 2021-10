Trier

Nach Tod von Amokfahrt-Opfer: Leichnam obduziert

Nach dem Tod eines weiteren Opfers der Amokfahrt Ende 2020 in Trier ist der Leichnam des Mannes vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz obduziert worden. Der Tod des 77-Jährigen sei nach dem vorläufigen Ergebnis auf eine „innere Ursache“ zurückzuführen, teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen am Donnerstag in Trier mit. Genaueres könne erst mitgeteilt werden, wenn das endgültige Obduktionsgutachten vorliege.