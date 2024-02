Nach Tod in Motivwagen Ermittlungen gegen Fahrer

Auf dem Weg zu einem Umzug stirbt ein Mann nach einem Sturz in einem Karnevalswagen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen den Fahrer.

ARCHIV – Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs zu sehen. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Koblenz (dpa/lrs). Nach dem tödlichen Unfall in einem Motivwagen bei Hönningen im Kreis Ahrweiler hat die Staatsanwaltschaft gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Da die Ermittlungen noch am Anfang stünden, sei der Unfallhergang derzeit noch nicht näher aufgeklärt, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag auf dpa-Anfrage mit.

Am Montag war ein 38 Jahre alter Mann auf der Fahrt zu einem Rosenmontagsumzug in einem Motivwagen gestürzt. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb. Der Unfall passierte auf der Bundesstraße 257.

Inwieweit dem 43 Jahre alten Fahrer ein strafrechtlich relevanter Vorwurf gemacht werden könne, sei Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. «Ein Transport von Personen während der An- und Abfahrt von dem Umzug war jedenfalls nicht erlaubt.»

Nach bisheriger Kenntnis sei der 38-Jährige aus unbekannten Gründen über eine Leiter auf das Dach des Wagens geklettert und von dort ins Innere des Wagens gestürzt. Die genaue Todesursache solle durch eine Obduktion geklärt werden, sagte die Sprecherin.