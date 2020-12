Archivierter Artikel vom 02.06.2020, 15:50 Uhr

Koblenz

Nach Tod ihres Babys vor Gericht: Frau kündigt Geständnis an

In einem Koblenzer Prozess um mutmaßlichen Totschlag am eigenen Baby hat eine junge Frau am Dienstag über ihre Verteidigung ein Geständnis angekündigt. Sie werde in dem neuen Verfahren ebenso wie schon in ihrem ersten Prozess im Wesentlichen geständig sein, sagte ihr Anwalt Ingmar Rosentreter in einer Pause am ersten Verhandlungstag.