Quierschied

Nach Sturz: Auto überrollt am Boden liegende Seniorin

Eine 89 Jahre alte Frau ist am Samstagnachmittag in Quierschied (Regionalverband Saarbrücken) von einem Fahrzeug überrollt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin wohl mit ihrem Rollator auf einem Gehweg unterwegs gewesen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Ein Autofahrer, der demnach im selben Moment vom Straßenrand anfuhr, übersah die vor ihm liegende Frau und überrollte sie mit seinem Wagen. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer und seine Beifahrerin erlitten einen Schock und mussten medizinisch versorgt werden.