Archivierter Artikel vom 14.03.2020, 14:40 Uhr

Mainz

Nach Spieltags-Absage: Mainz 05 gibt Profis frei

Nach der Absage des Bundesliga-Spieltags hat der FSV Mainz 05 seinen Profis für Sonntag und Montag frei gegeben. Von Dienstag an solle das Training ohne Zuschauer fortgesetzt werden, teilte der Erstligist am Samstag nach einem ebenfalls nicht-öffentlichen Teamtraining mit. Allerdings will die Deutsche Fußball Liga zum Wochenauftakt mit den Vertretern der 36 Proficlubs auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung über eine Fortsetzung der Saison-Unterbrechung bis zum 2. April beraten. Wegen der Pandemie hatte Mainz 05 seine für den 20. April geplante außerordentliche Mitgliederversammlung abgesagt.