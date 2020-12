Archivierter Artikel vom 26.09.2020, 02:50 Uhr

Mainz

Nach Spielerstreik: Mainz 05 empfängt den VfB Stuttgart

Nach der Aufregung um den Spielerstreik will sich der FSV Mainz 05 auf das Fußball-Bundesligaspiel heute gegen den VfB Stuttgart konzentrieren. Zugelassen sind für die Partie 3400 Zuschauer. Nach der Verweigerung des Trainings am Mittwoch aus Solidarität mit dem suspendierten Stürmer Adam Szalai ist die Mainzer Mannschaft am Donnerstag und Freitag wieder auf den Übungsplatz zurückgekehrt. Der ungarische Nationalspieler wird nicht im Kader sein.