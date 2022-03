Nach SPD-Wahlsieg gibt Rehlinger bei Regierungsbildung Gas

Die SPD feiert im Saarland mit ihrer Spitzenkandidatin einen Triumph, die CDU erlebt eine bittere Niederlage. Die Linke stürzt in ihrer einstigen Hochburg ab. Am Ende könnte die SPD eventuell sogar alleine regieren – doch wagt die Partei das bei einer knappen Mehrheit?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger drückt nach dem triumphalen Landtagswahlsieg bei der Bildung einer neuen Landesregierung aufs Tempo. Nach Hochrechnungen von ARD und ZDF können die Sozialdemokraten möglicherweise sogar alleine regieren. Der bisherige saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) kündigte nach der schweren Wahlniederlage eine Entscheidung über seinen Rücktritt vom CDU-Landesvorsitz für Montag an.

Die zerstrittene Linke wird aus dem Landtag fliegen. AfD und Grüne, die zuletzt ebenfalls innerparteiliche Kontroversen ausgefochten hatten, dürften in den Landtag einziehen. Für die FDP wurde der Abend zur Zitterpartie, ob ihr der Wiedereinzug ins Landesparlament gelingen konnte.

Nach Hochrechnungen von ARD und ZDF gegen 19.00 Uhr kommt die SPD auf mehr als 43 Prozent. Die Sozialdemokraten legen damit um mehr als 13 Punkte gegenüber 2017 (29,6 Prozent) zu.

Die CDU stürzt hingegen auf etwas mehr als 28 Prozent ab (2017: 40,7 Prozent) – das ist ihr schlechtestes Ergebnis an der Saar seit mehr als sechs Jahrzehnten. Nach den Hochrechnungen konnte die SPD eventuell sogar knapp die absolute Mehrheit erringen. Nach den Zahlen von ARD und ZDF könnte es in jedem Fall knapp für eine Mehrheit der Sitze reichen – egal, ob die FDP den Einzug in den Landtag schafft oder nicht.

Für die kleineren Parteien ergab sich in den Hochrechnungen folgendes Bild: Die AfD wäre mit 5,3 bis 5,7 Prozent (2017: 6,2) wieder im Landtag. Die Grünen wären mit 5,1 bis 5,2 Prozent (4,0) nach fünf Jahren Pause ebenfalls knapp wieder im Parlament.

Die FDP (2017: 3,3 Prozent) lag bei Werten um fünf Prozent und musste zittern. Nicht mehr dabei ist definitiv die Linke, die mit nur noch 2,5 Prozent (12,8) aus dem Landesparlament flog. Die Partei hatte sich an der Saar schwere Querelen geleistet – bis hin zum Austritt ihres Ex-Bundesvorsitzenden Oskar Lafontaine.

Wahlsiegerin Rehlinger machte klar, dass sie bei der Bildung der neuen Landesregierung Gas geben will: «Wir leben nun einmal in sehr bewegten und schwierigen Zeiten. Deshalb würde ich gerne in der kommenden Woche zu Sondierungsgesprächen einladen, wenn es erforderlich und notwendig auch ist.» Mögliche Koalitionspartner seien nicht nur FDP und Grüne, erklärte sie. «Potenziell ist ja alles möglich, auch noch mal eine Neuauflage der großen Koalition.»

Ob die SPD eine Alleinregierung wagen will, wenn dies die Zahlen hergeben, ließ Rehlinger später am Abend offen. «Stabilität ist für mich das Entscheidende bei der Regierungsbildung», sagte sie.

Wahlverlierer Hans sagte vor Parteifreunden: «Es war mir eine Ehre, diesem Land gedient zu haben als Ministerpräsident und eine Ehre, euch als Parteivorsitzender gedient zu haben.» Das Wahlergebnis sei mit seiner Person als Spitzenkandidat verbunden, deswegen werde er über persönliche Konsequenzen mit dem CDU-Vorstand und mit der Fraktion beraten. «Ich weiß, wenn man solche Zahlen sieht, dann will man weg. Dann will man eigentlich am liebsten das Weite suchen, den Kopf in den Sand stecken, sich ins Bett legen – aber das, liebe Freunde, ist nicht unsere CDU-Saar», sagte Hans. Der Machtverlust nach mehr als 22 Jahren sei aber eine «Zäsur».

Die Linke-Spitzenkandidatin Barbara Spaniol nannte das schlechte Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl einen «Schlag». Sie fügte hinzu: «Das war vielleicht so nicht zu erwarten, es ist aber passiert.» All dies müsse nun aufgearbeitet werden. «Es ist uns natürlich nicht gelungen, auch das ist klar, die Differenzen, die Auseinandersetzungen so beizulegen, um die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen.» Es sei eine lange Entwicklung gewesen, die zu diesem Ergebnis geführt habe.

Der AfD-Landesvorsitzende Christian Wirth zeigte sich mit dem Wahlergebnis seiner Partei und dem voraussichtlichen Wiedereinzug in den Landtag zufrieden. Er räumte ein, dass die Partei im Wahlkampf zuletzt ein etwas chaotisches Bild abgegeben habe. Es sei aber auch kein guter Wahltag für kleine Parteien gewesen. «Ich denke, das liegt auch an der Ukraine-Krise, da rücken die Leute eher zu den großen Parteien, das ist ein Sicherheitsgefühl.» Außerdem habe die AfD nicht ihre Themen spielen können.

Grünen-Spitzenkandidatin Lisa Becker sprach von einer schwierigen Ausgangslage für ihre Partei. «Man kann die Situation hier im Saarland nicht mit der der Bundespartei vergleichen», sagte sie. Nach den bisherigen Hochrechnungen schaffen die Grünen, die zuletzt lange mit parteiinternen Querelen zu kämpfen hatten, erstmals seit 2012 ganz knapp den Einzug in den Landtag. «Sollte es so bleiben, freuen wir uns natürlich sehr über diesen Erfolg», sagte Becker.

Auch der FDP-Landesvorsitzende Oliver Luksic sprach von einer schwierigen Ausgangslage für seine Partei. «Es gab eine extreme mediale Fokussierung auf die beiden großen Parteien, auf die Frage, wer den MP stellt – und da sind wir ein Stück weit unter die Räder geraten», sagte er. «Wir haben getan, was wir konnten.» Die Liberalen seien allerdings in der Regel in Deutschlands kleinstem Flächenland «immer unter dem Bundestrend».

