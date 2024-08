Blumen und Kerzen in Gedenken an die Opfer liegen an einer Kirche in der Nähe des Tatorts. Viele Menschen haben Blumen und Kerzen zum Gedenken an die Opfer in der Nähe des Tatorts abgelegt. (zu dpa: «Nach Solingen fordert Polizeigewerkschaft Konsequenzen») Foto: Henning Kaiser/DPA