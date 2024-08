Nach sechstägiger Reise – Schildkröte kommt nach Hause

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Nach einem sechstägigen Spaziergang wurde eine Schildkröte in Mainz-Weisenau wieder mit ihrer Besitzerin vereint. Beamte der Polizei wurden am Montagnachmittag auf das freilaufende Tier aufmerksam gemacht, wie es in einer Mitteilung hieß. Nach langwierigen Ermittlungen konnten die glückliche Besitzerin und die Ausreißerin demnach wieder vereint werden – sechs Tage, nachdem die Schildkröte ausgebüxt war.