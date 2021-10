Wadern

Nach schwerem Raub gesuchter Mann im Saarland festgenommen

Die Polizei hat einen wegen schweren Raubes gesuchten Mann im saarländischen Wadern festgenommen. Der 41-Jährige sei Streifenpolizisten am Samstagnachmittag am Busbahnhof in Wadern aufgefallen, teilte die Polizeiinspektion Nordsaarland am Sonntag mit. Der Festgenommene soll im Juli ein Ehepaar im Kreis Saarlouis in dessen Wohnung überfallen und mit einer Schusswaffe bedroht haben. Wegen besonders schweren Raubes wurde er per Haftbefehl gesucht.