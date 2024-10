Nach regnerischem Wochenstart mildes Herbstwetter erwartet

Nach vielen Regentagen wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder milder. Auch die Temperaturen sollen in der neuen Woche steigen.

Offenbach (dpa/lrs) – Nach einem regnerischen Wochenstart können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland voraussichtlich über milderes Herbstwetter freuen. In der Nacht zum Montag bleibt der Regen aus, nur wenige Wolken sollen dann am Himmel sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Örtlich bildet sich demnach Nebel, auch leichter Frost kann sich in Bodennähe bilden.

Am Montag sollen sich die Wolken noch einmal verdichten, teils rechnen die Experten mit Schauern. Die Temperaturen liegen maximal zwischen 11 und 14 Grad. Die Nacht zum Dienstag bleibt laut DWD dann wieder trocken.

Ab Dienstag kann Regenschirm zu Hause bleiben

Am Dienstag können die Menschen dann der Vorhersage zufolge wohl endlich ihre Regenschirme zu Hause lassen. Erst sei es zwar noch wechselnd bewölkt, im Verlauf des Tages werde es dann aber oft heiter, teilte der DWD weiter mit.

Auch die Temperaturen steigen demnach wieder: Mit Tageshöchsttemperaturen zwischen 15 und 18 Grad erwartet der DWD mildes bis sehr mildes Wetter. Der Mittwoch bleibt auch sehr mild und trocken, die Temperaturen können dann laut den Meteorologen bis zu 22 Grad erreichen.