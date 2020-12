Archivierter Artikel vom 04.05.2020, 15:50 Uhr

Mainz

Nach Raubüberfall: Ermittler setzen auf „Aktenzeichen XY...“

Fast zwei Jahre nach einem schweren Raubüberfall auf einen Mann in einer Bank in Mainz setzt die Polizei auf die ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, erhoffen sich die Ermittler durch die Ausstrahlung an diesem Mittwoch Hinweise auf die bislang unbekannten Täter. Diese hatten im Juli 2018 einen damals 29-Jährigen nachts in einer Bank mit einer Pistole bedroht und 1000 Euro von seinem bereits entsperrten Konto abgehoben. Einer der Täter schlug den 29-Jährigen ins Gesicht, so dass dieser zu Boden ging. Die Staatsanwaltschaft Mainz hat für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlung führen, eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgelobt.