Mannheim

Staatsanwaltschaft

Nach Messerattacke werden Anzeigen gegen Polizisten geprüft

Von dpa/lsw

i ARCHIV - Blumen und Kerzen liegen auf dem Marktplatz in Mannheim zum Gedenken an einen getöteten Polizisten. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild

Ende Mai verletzte ein Afghane sechs Männer in Mannheim mit einem Messer. Ein Polizist starb später an seinen Verletzungen. Videos der Tat im Netz lösten Kritik am Verhalten der Polizei am Tatort aus.